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تحرير 98 محضرا بمخالفات تموينية في المنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 98 محضرا بمخالفات تموينية في المنيا

11:44 ص الخميس 10 أغسطس 2017

تحرير 98 محضرا بمخالفات تموينية في المنيا

محمود يوسف وكيل وزارة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية التموين بالمنيا تحرير 98 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال يومي 8 و9 أغسطس الجاري، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة ضد أصحاب المخابز البلدية حيث جاءت المخالفات مابين ( التوقف عن الإنتاج بدون عذرـ إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس)، كما تم تحرير 43 محضرًا ضد البدالين التموينيين لعدم الإعلان عن وصول وأسعار المقررات التموينية.

وفي مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، تم تحرير 31 مخالفة ضد أصحاب المحلات العامة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وسلع منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات وإدارة منشآة بدون ترخيص.

وضبطت الحملة 156 كيلو من الكبدة البقري منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 20 كيلو من الأرز ناقص الوزن وطن من الدقيق بدون فواتير و1600 كرتونة عبوات من الآيس كريم مختلفة الأحجام بدون فواتير.

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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