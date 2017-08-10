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بالصور.. تخصيص 46 مليون جنيه للتغذية المدرسية في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تخصيص 46 مليون جنيه للتغذية المدرسية في المنيا

11:36 ص الخميس 10 أغسطس 2017

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المنيا - ريمون الراوي :

عقد اللواء نبيل منصور، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة السياسة الموحدة ومخصصات التغذية المدرسية للعام الدراسي المقبل.

حضر الاجتماع رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة ، والدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة، واللواء مصطفى درويش، المشرف العام على المشروعات.

ناقش الاجتماع مخصصات التغذية المدرسية لطلاب المحافظة للعام الدراسي 2017/2018، وتقرر اعتماد ميزانية التغذية لهذا العام بمبلغ 46 مليون و162 ألف جنيه.

من جانبه أكد السكرتير العام أن المبلغ المالي المخصص للتغذية مقسمة كالتالي، 3 مليون و162 ألف جنيه، لتغذية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الوجبة المطهية والجافة، وباقي الاعتماد وقدره 43 مليون جنيه لتغذية المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بوجبة الفطيرة للإدارات التعليمية التسع.

وشدد السكرتير العام على عمل حملات تفتيشية على المصانع والجهات الناقلة والمخازن والمدارس وغيرها من الجهات الفاعلة، وتنفيذ توصيات اللجنة بكل دقة للحفاظ على أرواح الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال الفحص الدوري للتغذية المدرسية، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية قبل تقديمها للطلاب.

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