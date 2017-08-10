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مورينيو: لسنا في مكانة تسمح بالمنافسة مع الفرق الأوروبية الكبرى

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مورينيو: لسنا في مكانة تسمح بالمنافسة مع الفرق الأوروبية الكبرى مورينيو: لسنا في مكانة تسمح بالمنافسة مع الفرق الأوروبية الكبرى

التحرير

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن اليونايتد فريق عريق، وسيظل كذلك حتى لو استمر بعيدًا عن الأضواء لعشر سنوات، ولكننا حاليا لسنا في مكانة تسمح لنا بالمنافسة مع الفرق الأوروبية الكبرى.

وأضاف المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ستار البريطانية»، اليوم الخميس: «نحتاج للعودة تدريجيا إلى المنافسة.. نجحنا العام الماضي في حصد الألقاب.. ولكننا خسرنا السوبر الأوروبي، لأننا لم نصل بعد للمستوى الذي يجعلنا نستطيع الفوز على بطل دوري أبطال أوروبا آخر عامين».

وكان ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، قد حصل على السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد التغلب على الشياطين الحمر 2-1 يوم الثلاثاء الماضي.

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وواصل مورينيو: «عدنا مجددا للمسرح وحققنا بطولة أوروبية، وهدفنا الحالي هو الحصول على المركز الأول أو الثاني في مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا للتأهل لدور الـ16، وبعدها كل شيء وارد الحدوث».

وأردف البرتغالي: «في السابق كانت الفرق الكبيرة هي التي تمتلك اقتصادا قويا، ولكن الآن بعض الأندية الصغيرة التي لا تتمتع بتاريخ كبير، أضحت على القمة اقتصاديا، ولكن التاريخ والعراقة سيقودان الشياطين الحمر إلى العودة للمنافسة».

واختتم المدير الفني للشياطين الحمر: «أعتقد أن مانشستر يونايتد بحاجة لعامين على أقل تقدير ليعود بين أفضل 3 أندية في العالم».

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التحرير

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