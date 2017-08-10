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وزيرا "الإسكان" و"النقل" يتفقان على تنفيذ قطار كهرباء يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

وزيرا "الإسكان" و"النقل" يتفقان على تنفيذ قطار كهرباء يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة

11:22 ص الخميس 10 أغسطس 2017

مصطفى مدبولي وزير الاسكان

كتبت- ندى الخولي:

اتفق مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على تنفيذ خط قطار مكهرب يبدأ من مدينة السلام، بهدف الربط بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة شرق القاهرة، ومحافظة الشرقية، على أن يبدأ التشغيل عام 2020.

وقال مدبولي، خلال اجتماعه ووزير النقل، وقيادات الوزارتين وهيئة المجتمعات العمرانية: إن القطار سيخدم القادمين من القاهرة الكبرى والشرقية إلى المجتمعات والمدن العمرانية الجديدة شرق القاهرة، وهي العاصمة الإدارية الجديدة والعبور والمستقبل وهليوبوليس الجديدة والشروق وبدر والروبيكي للجلود والعاشر من رمضان.

وأضاف الوزير: التفكير في تنفيذ قطار مكهرب يأتي لتسهيل الحركة المرورية، وأن تكون القدرة الاستيعابية كبيرة، مع توفير الكثير من الكفاءة والراحة أثناء الرحلة، بجانب الترويج للتنمية العمرانية على طول مسار القطار الكهربائي، والإسراع بتنمية هذه المدن.

وأكد وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستسهم في تمويل تنفيذ القطار، بجانب القرض الصيني الذي سيتم من خلاله تنفيذ باقي المشروع، موضحا أنه يتم تأسيس شركة للمشروع، يتم لها ضم الأراضي التي ستكون حول محطات المشروع في المدن الجديدة بشرق القاهرة.

واقترح هشام عرفات، وزير النقل، تنفيذ مشروعات اقتصادية عند المحطات الرئيسية، تدر عائدا على المشروع بالكامل، لافتا إلى أن بداية تشغيل القطار محددا له عام 2020، والذي سيبدأ في نقل نحو 350 ألف مواطن يوميا.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة بدأت اجتماعات مع جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، لمعرفة عدد السيارات التى يتم تحريكها يوميا لنقل العاملين، وتراوح عدد السيارات بين 6 إلى 7 آلاف سيارة يوميا، مؤكدا أن القطار المكهرب سيكون أكثر فاعلية وراحة وسيعمل على تخفيف الازدحام المروري وتوفير الطاقة لتقليل التلوث.​

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