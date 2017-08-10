صديق: 84,6 مليون جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائيات بالوادي الجديد

كتبت- ندى الخولي:

التقى خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، باللواء أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور الدكتور هاني عياد، استشاري الصندوق والمكلف بإعداد الخطط التنفيذية، وإيهاب الحنفي، منسق عام متابعة المشروعات بالصندوق، لمتابعة موقف تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدورية من الصندوق لأعمال تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظات الجمهورية.

وقال صديق حسب بيان الخميس: حظيت محافظة الوادي الجديد باهتمام الصندوق، حيث تم إعداد خطط وإدراج تمويل، كدعم لا يرد لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، بتكلفة حوالي 84.6 مليون جنيه، وهذه المشروعات هي: تطوير منطقتي بلاط الإسلامية وموط القديمة غير الآمنتين، ومنطقة مشربية غيث والشيخ ميمون غير المخططة، بجانب تطوير 3 أسواق عشوائية (سوق باريس – سوق بلاط – سوق الخط البحري).

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا للانتهاء من كافة المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية بالمحافظة، حيث تم تكليف مكتب استشاري له خبرة كبيرة في المجال لإعداد خطط تنفيذية للمناطق غير الآمنة المتبقية بالمحافظة، وهي: (منطقتي الدرب وعين دار بالخارجة – شمال المقابر بباريس – الفرافرة القديمة بالفرافرة).

وأشار صديق، إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الوادي الجديد على البدء في أعمال تطوير منطقة أكشاك ميتالكو بمدينة الخارجة، وسوق الفرافرة بمدينة الفرافرة، ومن المقرر خلال الأيام القليلة القادمة الانتهاء من خطة التطوير وتوقيع ملحق اتفاقية تعاون بشأنهما.

وفي نهاية اللقاء، أكد المحافظ على ضرورة الإسراع بالانتهاء من مشروعي بلاط الإسلامية وموط القديمة، اللذين تم توفير التمويل لهما، وسرعة التعاقد مع الاستشاري، نظرا لطبيعة المنطقة، والتي تتطلب تدخلا بأسلوب معين، وبالتنسيق مع هيئة الآثار، وأيضاً سرعة الانتهاء من إعداد خطط تنفيذية لتطوير باقي المناطق والأسواق العشوائية بالمحافظة.​