السفير البريطاني لدى اليمن يؤكد دعمه لمطالب فتح مطار صنعاء الدولي

صنعاء - (د ب أ):

أكد سايمون شيركليف، السفير البريطاني لدى اليمن اليوم الخميس أنه يدعم وبشدة مطالب إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

وقال شيركليف، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مطار صنعاء مهم جدا للرحلات الإنسانية و التجارية، هناك حاجة شديدة للاستجابة لأزمة اليمن".

وتابع "قرابة 10 آلاف يمني يموتون بسبب حالات صحية يمكن تجنبها بالسفر إلى الخارج وذلك منذ إغلاق مطار صنعاء قبل عام"، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات مرعبة.

وأضاف أن هؤلاء هم الضحايا المخفيون، حيث أن عددهم مقارب لضحايا الحرب بسبب الصراعات المباشرة.

وأكد شيركليف أن برنامج المساعدات البريطانية هو ثاني أكبر مساهم في مناشدات الأمم المتحدة لأجل اليمن "لكن مع زيادة الحاجة يوميا يجب أن تزداد استجابة جميع الأطراف".

وكان التحالف العربي قد فرض حظرا على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ أغسطس الماضي ، مع سماحه بدخول الطائرات الإغاثية التابعة للمنظمات الدولية، إلى المطار.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ قرابة عامين ونصف بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي، بقيادة السعودية من جهة ثانية، مخلفة آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيون، فضلاً عن تسببها بتدهور الوضع الانساني.