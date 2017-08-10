الصناعات الغذائية": نجحنا في توقيع 5 اتفاقيات لمنح 27 ألف عامل العلاوة الخاصة

كتبت - نورا ممدوح:

قدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الشكر والتقدير في رسالة خطية لوزير القوي العاملة محمد سعفان، على رعايته العاملين بكافة انتمائهم للتنظيمات النقابية للحفاظ علي حقوقهم المشروعة، مؤكدة أن هذه السياسة انعكست علي جهود وزارة القوي العاملة ، في ظل قيادتكم لها .

كما قدم رئيس النقابة خالد عبد اللطيف عيش، حسب بيان رسمي اليوم الخميس، باسم النقابة الشكر علي ما بذله الوزير لنحاح إبرام 5 اتفاقيات عمل جماعية بين النقابة وشركات تصنيع وتعبئة "كوكاكولا " وبيبسي كولا، ونستلة، وفيرونيري، وأدخنة النخلة، التابعين للقطاع الخاص لمنح عملها البالغ عددهم 27 ألفا و500 ، العلاوة الخاصة قياسا علي ما منحته الدولة للعاملين بها.

وقد امتد الشكر والتقدير لأجهزة الوزارة والعاملين بها، متمنيا استمرار التقدم في سبيل تحقيق استقرار عمال مصر ووطنهم. ​