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بالصور.. محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة للمدينة الشمسية ببنبان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة للمدينة الشمسية ببنبان

11:06 ص الخميس 10 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الخميس، بوفد ممثلي الشركات المنفذة لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بقرية بنبان.

حضر اللقاء المهندس سامي عبده، وكيل أول الوزارة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومديري الاستثمار والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة دراو.

وأطلق محافظ أسوان على المشروع العملاق اسم "المدينة الشمسية ببنبان"، والمقرر تشغيلها الفعلي في أكتوبر 2018 لإنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل 90% للطاقة المنتجة من السد العالي، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

واعتبر محافظ أسوان أن المشروع أكبر نقلة نوعية وحضارية في مجال التنمية الشاملة والاستثمار على أرض المحافظة خصوصًا أنه سيحقق عوائد خير عديدة سواء للشركات الاستثمارية أو للشباب الأسواني، علاوة على خلق مجتمع عمراني جديد غرب النيل، ضمن التصور العام الموضوع للمخطط الإستراتيجى "أسوان 2052".

وطالب محافظ أسوان ممثلي الشركات المنفذة بدراسة إنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمشروع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة حكومية وأخرى مجتمعية، لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع، ليرى النور فى التوقيتات المحددة له من خلال التنسيق بين الشركات المنفذه والمجتمع المحيط بها.

من جانبه قال المهندس هشام الجمل، ممثل إحدى الشركات المنفذة، إن المشروع تشارك فيه 39 شركة مصرية وعربية ودولية باستثمارات تصل لحوالى 3.4 مليار دولار، وسيكون من أكبر المشروعات الاستثمارية الجارية داخل لإنتاج الطاقة النظيفة وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة بقدرات فائقة تساهم فى إنماء وتنمية المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية.

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