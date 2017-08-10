الإسماعيلى يمنع إبراهيم حسن من الإعلام بعد إحالته للتحقيق

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قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، منع إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق، من الأدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

يأتي ذلك جراء تحويله للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للنادي في أعقاب تصريحاته التليفزيونية بشأن رغبته فى الرحيل عن النادي.

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ومن ناحية أخرى، وقع مجلس إداراة النادي غرامة مالية على محمد عادل جمعة، الظهير الأيسر للإسماعيلي قدرها 400 ألف جنيه، نظرًا لانقطاعه عن التدريبات بدون الحصول على إذن مسبق.

وكان اللاعب قد أبلغ مجلس الإدارة ومسئولي الفريق برغبته في الرحيل إلا أنهم طالبوه بالانتظام في التدريبات لحين توفيق أوضاعه.