أحدث المنضمين لـ «مسرح مصر».. 10 معلومات عن «أوتاكا»

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هو نجم شاب واعد في الكوميديا، يتسم بملامحه السمراء وخفة ظله، ولقي قبولا على الشاشة لدى الجمهور، خاصة في الموسم الرمضان 2017، والذي كان فاتحة خير عليه للانضمام لأحد أنجح الفرق المسرحية على الساحة في مصر.

10 معلومات عن الفنان الشاب محمد أوتاكا، نرصدها لكم في التقرير التالي..

1- بدأ التمثيل على خشبة المسرح، وشارك في مسرحية "شغل عفاريت"، عام 2014، مع محمد ثروت، الذي أصبح واحدا فيما بعد من أبرز نجوم الكوميديا على الساحة الفنية.

2- اشتهر نوعا ما بعدما تمت استضافته في برنامج النكت "كوميك كلوب" على قناة "روتانا مصرية" ضمن عدد من الضيوف الذين يستعرضون مواهبهم في إلقاء النكتة.

3- بدأ الظهور قبل سنوات في عدد قليل من الأدوار الصغيرة في أعمال تلفزيونية وسينمائية.

4- شارك بمشهد واحد في فيلم "كابتن مصر"، عام 2015، مع محمد إمام، وعلي ربيع.

5- ظهر بفيلم "كلب بلدي"، مع الفنان أحمد فهمي، في عام 2016، وكان ذلك بداية مرحلة جديدة في أدواره.

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6- يعد عام 2017 بمثابة "فاتحة الخير" عليه، حيث شارك بالتمثيل إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان مصطفى خاطر، بمسلسل "هربانة منها"، الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة قناة "أون أي"، وفي نفس الموسم قدم دور جاسوس إسرائيلي يتحدث باللهجة التونسية، بمسلسل "في اللا لا لاند"، مع دنيا سمير غانم، وعدد من النجوم، بالإضافة لمشاركته بمسلسل "حلاوة الدنيا" مع هند صبري وظافر العابدين.

7- ذكر أنه بذل مجهودا كبيرا لإتقان اللهجة التونسية وأدائها ببساطة ووضوح عن طريق الاستماع لمعلقى كرة القدم التونسيين الذين اعتاد الجمهور عليهم؛ ليتعلم منهم اللهجة التونسية الصحيحة، كما استعان ببعض الجمل الشهيرة للمعلقين عصام الشوالى ورؤوف خليف.

8- شارك كضيف شرف بعرض مسرح مصر في عيد الفطر الماضي، ثم أصبح عضوا في الفريق ليظهر بصحبتهم فى موسمه الجديد.

9- نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنان مصطفى خاطر في كواليس مسلسل "هربانة منها"، وحتى أنه هنأه بعيد ميلاده في مقطع فيديو حصد العديد من المشاهدات، إذ هنأه على طريقة المعلق الرياضي مدحت شلبي.

10- احتفل بزفافه داخل إحدى قاعات نادى أكتوبر، بحضور العديد من الفنانين، وفريق عمل مسرح مصر.