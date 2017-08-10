ممثل «ظلمته ملامحه» وطالب بمحاكمة «مبارك».. 10 معلومات عن مجدي إدريس

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"أنا ملامحي ظلمتني"، هكذا برر استعانة المخرجين به في أدوار الشر، رغم كونه على درجة "فنان قدير" بالمسرح القومي، يجيد تجسيد كافة الشخصيات، ولكن أبت السينما إلا أن تحصره في خانة الشر، بحكم ملامحه الشريرة، وقدرته على أداء تلك الشخصية باحترافية عالية.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان القدير مجدي إدريس.

1- ولد في 10 أغسطس 1969، أي أنه يبلغ من العمر 48 عامًا.

2- تخرج في كلية الآداب.

3- حاصل على دبلوم في النقد الفني.

4- يسكن حتى الآن في حي شعبي وهو "الحلمية الجديدة".

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5- قضى فترة تجنيده في القوات المسلحة كضابط احتياط، وأنهى خدمته قبل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة عام 1981.

6- بدأ التمثيل على مسرح الدولة، وتدرج حتى حصل على درجة "فنان قدير" بالمسرح القومي.

7- يفضل مجدي العمل المسرحي عن العمل بالسينما والتلفزيون، ويعتبر المسرح أساسا لصناعة الممثل، إذ أنه يحصل على رد الفعل بشكل مباشر وليس من خلال شاشة، على حد قوله في برنامج "ليالي لايف".

8- شارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية أشهرها: "أبو علي، بوشكاش، خارج عن القانون، حين ميسرة، كتكوت، ليلة سقوط بغداد، العاصفة، كذلك في الزمالك، هو في ايه، المصير".

9- تألق في العديد من الأدوار التلفزيونية في مسلسلات أشهرها: "الرجل العناب، العراف، ابن موت، البيت، النار والطين، الزناتي مجاهد، الدالي، ألف ليلة وليلة، ظل المحارب، رجل الأقدار، مبروك جالك قلق"، وغيرها الكثير.

10- استنكر حصر المخرجين له في أدوار الشر، مؤكدا أنهم يستسهلون ذلك، باعتباره الخيار الأول أمام أي مخرج "مزنوق" في دور شر بالفيلم، لذا قال: "أنا ملامحي ظلمتني والمفروض إني ممثل بأجسد كل الشخصيات، ولما لقيت نفسي اتحصرت في أدوار الشر بدأت أقدمها بشكل وأسلوب مختلفين لأن مفيش مخرج عرف بمساحة قدراتي لحد دلوقتي".

11- له آراء سياسية ودينية، إذ أنه سبق وطالب بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك سياسيًا على جرائمه عبر 30 عامًا في حق البلد، معتبرا أن التبرئة القانونية من قضية قتل المتظاهرين شيء، وارتكاب جرائم سياسية شيء آخر لا بد وأنا يحاسب عليه.