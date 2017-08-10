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مارجريت عازر تقترح رفع سن زواج الفتيات عند 21 سنة

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مارجريت عازر تقترح رفع سن زواج الفتيات عند 21 سنة مارجريت عازر تقترح رفع سن زواج الفتيات عند 21 سنة

التحرير

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أعلنت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظاً على حقوقهم فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهم فى المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21، لافتة أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأضافت عازر، فى تصريح لها أن الدستور نص في المادة 80  على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... إلخ»، وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها البكر الرشيد، مشيرة إلى أن البكر الرشيد تكون عند 21 عام.

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وطالبت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة، كما نص عليه القانون وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عام.

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التحرير

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