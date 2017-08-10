أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سعفان يلتقي رؤساء شركات الأسمنت لمناقشة الحد من مخاطر العمل

Google+ Print
سعفان يلتقي رؤساء شركات الأسمنت لمناقشة الحد من مخاطر العمل سعفان يلتقي رؤساء شركات الأسمنت لمناقشة الحد من مخاطر العمل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة ، يحضره بعض رؤساء مجالس إدارة شركات الأسمنت، وممثلين عن غرفة صناعة مواد البناء، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء، لمناقشة رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت، والوصول بها إلى معدلات متقدمة من التطور بما يمكنها من خفض معدلات الحوادث والإصابات بها، وتوفير بيئة عمل صالحة للعمال، ومن ثم خفض الخسائر التي تسببها في القوى البشرية وفي رؤوس الأموال، لتلافي تكرار حادث مصنع أسمنت أسوان.

 وقال الوزير: إن الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع إطلاق مبادرة صناعة بلا ، وذلك من خلال تكاتف ، واتحاد الصناعات، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، والإعلام، للحد من الحوادث ونشر الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل والإلتزم بإجراءاتها.

شاهد أيضا

وشدد الوزير علي عدة مبادئ، أنه لا شيء يمكن أن يساوي أو يعوض حياة شخص، وأن السلامة والصحة المهنية ليس في مجال منافسة مع العملية الإنتاجية ، وإنها التزام وليس إلزام.

 وأكد "سعفان" أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي في مجالات السلامة والصحة المهنية، للعمل على خفض معدلات الحوادث والإصابات على المستوى القومي والتي تؤدي إلى خسائر طائلة  في القوى البشرية وموارد الدولة ، فضلا عن العديد من الإضرار غير المباشرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون