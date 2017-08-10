«الزراعة» عن أضاحي العيد: نتعامل مع المواطن دون وسيط (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، إن الوزارة ستطرح 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقري والجاموسي والأغنام والماعز البلدية من إنتاجها بالمحافظات المختلفة، استعدادا لعيد الأضحى بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

أضاف عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، مع برنامج «صباح دريم»، المذاع على قناة «دريم»، أن الوزارة اتخذت إجراءات من شأنها ضمان عدم استغلال التجار للأضاحي، عن طريق شرائها وإعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين بأسعار أعلى، موضحًا: «الوزارة تتعامل مع المواطن مباشرة دون وسيط، وذلك من خلال منافذها الموجودة في مختلف المحافظات».

وذكر أنه لن يُسمح لأي مواطن حجز أكثر من رأس أضحية، سواء من العجول أو الأغنام.

شاهد أيضا

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء حجز الأضاحي بداية من الأحد المقبل، من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومحطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب، والمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.