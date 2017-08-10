القبض على ضابط الشرطة المتهم بـ«ضرب» سيدة بالشرقية

التحرير

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كشف مصدر بمديرية أمن الشرقية، عن أن أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، تمكنت من التوصل إلى هوية الضابط المتهم بالتعدي على ربة منزل ونجلها، وكشف عورتها على الطريق العام «الزقازيق- أبو كبير».

وقال المصدر، لـ«التحرير»، إنه جار استجواب الضابط في التهم المنسوبة إليه، من قِبل النيابة العامة.

كانت السيدة «م.ي»، 37 عامًا، قد حضرت إلى مركز شرطة الزقازيق، وحررت محضرا برقم 38161 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017، تتهم فيه «أحمد.و» ضابط بقوات المركز، بالتعدي عليها ونجلها، وكشف عورتها أمام المارة بقرية «المسلمية» على طريق «الزقازيق- أبو كبير».

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وأوضحت الشاكية، في المحضر، أنها كانت تستقل سيارة ميكروباص في طريقها لزيارة والدتها، وحدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الراكبات، فهاتفت الأخيرة «أحمد.و»، ضابط بمركز الزقازيق، والذي حضر مستقلا سيارة ملاكي وأطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحه، قبل أن يتعدى على نجلها «محمد.خ»، 16 عاما، وضربه في رأسه بظهر سلاحه، مما تسبب في إصابة الأخير بجرح قطعي بفروة الرأس.

وأضافت أنها توسلت إلى المشكو في حقه، لترك نجلها، إلا أنه طالبها بأن تُقبل يديه ويد الفتاة، وهو ما فعلته أمام الناس.

وبعد تحرير المحضر، عرضت إدارة البحث الجنائي بالمركز، الضابط المشكو في حقه، على الشاكية، إلا أنها أكدت أنه ليس هو، رغم أن الاسم مطابق، مطالبة بالرجوع إلى إدارة المرور للتأكد من رقم السيارة التي حضر بها المتهم، وبيان حقيقة شخصيته.