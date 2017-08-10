أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القبض على ضابط الشرطة المتهم بـ«ضرب» سيدة بالشرقية

Google+ Print
القبض على ضابط الشرطة المتهم بـ«ضرب» سيدة بالشرقية القبض على ضابط الشرطة المتهم بـ«ضرب» سيدة بالشرقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر بمديرية أمن الشرقية، عن أن أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، تمكنت من التوصل إلى هوية الضابط المتهم بالتعدي على ربة منزل ونجلها، وكشف عورتها على الطريق العام «الزقازيق- أبو كبير».

وقال المصدر، لـ«التحرير»، إنه جار استجواب الضابط في التهم المنسوبة إليه، من قِبل النيابة العامة.

كانت السيدة «م.ي»، 37 عامًا، قد حضرت إلى مركز شرطة الزقازيق، وحررت محضرا برقم 38161 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017، تتهم فيه «أحمد.و» ضابط بقوات المركز، بالتعدي عليها ونجلها، وكشف عورتها أمام المارة بقرية «المسلمية» على طريق «الزقازيق- أبو كبير».

شاهد أيضا

وأوضحت الشاكية، في المحضر، أنها كانت تستقل سيارة ميكروباص في طريقها لزيارة والدتها، وحدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الراكبات، فهاتفت الأخيرة «أحمد.و»، ضابط بمركز الزقازيق، والذي حضر مستقلا سيارة ملاكي وأطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحه، قبل أن يتعدى على نجلها «محمد.خ»، 16 عاما، وضربه في رأسه بظهر سلاحه، مما تسبب في إصابة الأخير بجرح قطعي بفروة الرأس.

وأضافت أنها توسلت إلى المشكو في حقه، لترك نجلها، إلا أنه طالبها بأن تُقبل يديه ويد الفتاة، وهو ما فعلته أمام الناس.

وبعد تحرير المحضر، عرضت إدارة البحث الجنائي بالمركز، الضابط المشكو في حقه، على الشاكية، إلا أنها أكدت أنه ليس هو، رغم أن الاسم مطابق، مطالبة بالرجوع إلى إدارة المرور للتأكد من رقم السيارة التي حضر بها المتهم، وبيان حقيقة شخصيته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى