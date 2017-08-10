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«التعليم» تعلن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من التنسيق

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«التعليم» تعلن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من التنسيق «التعليم» تعلن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من التنسيق

التحرير

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، إن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات، استعدادًا لبداية المرحلة الثالثة من تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد.

وأوضح عطا فى تصريحات صحفية له، أن هناك أماكن شاغرة لطلبة المرحلة الثالثة بكليات التجارة والتربية والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية، ومن المقرر فتح باب التنسيق أمام الطلبة المتقدمين بعد غدٍ السبت.

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يأتى ذلك فيما كانت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد كشفت عن المؤشرات التقريبية الخاصة بالقبول فى كليات المرحلة الثالثة، والتى تشير إلى أن القبول بكليات الآداب سيكون بمجموع 70%، و 66% لكليات التجارة، و66% لكليات التربية النوعية شعبة الموسيقى بجامعة بنها، و64% لكليات الحقوق، و60% للخدمة الاجتماعية، و59% للمعهد العالى للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر، و56% لمعهد المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت، و60% لمعهد الألسن العالى بمدينة نصر بشعب الإدارة والمحاسبة التجارة الخارجية.

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التحرير

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