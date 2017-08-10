نقيب الإعلاميين: عرض ميثاق الشرف الإعلامي للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل

كتبت - هاجر حسني:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، الخميس، إن لجنة وضع ميثاق الشرف الإعلامية انتهت من صياغته القانونية، بعد نحو شهرين من بدء عملها.

وأضاف الكنيسي لمصراوي أن الميثاق سوف يعرض للحواء المجتمعي نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة لكل الإعلاميين.

وأكد الكنيسي إن الميثاق سيتم تطبيقه بكل حزم وسيتضمن معايير أخلاقية ووظيفية.

وقال "كل شخص سيعمل بتصريح مزاولة المهنة سيحصل على نسخة من الميثاق حتى نضمن تنفيذه بكل حسم وشفافية وكذلك محاسبة المخالفين".

تترأس لجنة وضع الميثاق منى الحديدي. وتضم في عضويتها: خبراء الإعلام: حسين أمين، وهويدا مصطفى، ومحمد شومان، وحسن على، والمخرجة إنعام محمد على، والمستشار القانوني محمد جلال والمخرج مجدى لاشين رئيس التليفزيون، والإذاعية نادية مبروك رئيسة الإذاعة، والمخرج حمدي متولي عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وأمين الصندوق ومقرر اللجنة مصطفى عبد الوهاب المستشار بالهيئة الوطنية للإعلام.