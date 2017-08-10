مصدر أمني: تحديد هوية الضابط المتهم بالاعتداء على سيدة أمام أبنائها في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الضابط المتهم بالاعتداء على سيدة أمام أولادها بالطريق العام في مدينة أبو كبير.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أنه جرى تحديد المتهم من خلال الاستعلام عن رقم السيارة الملاكي، التي حضر بها يوم الواقعة، وتبين أن الضابط يُدعى "أحمد. و" ضابط بمركز شرطة الزقازيق، وكان يعمل سابقًا بمركز شرطة أبو كبير، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "م. ي. الـ. ع" 37 عامًا، تتهم فيه "أحمد. و" ضابط شرطة بمركز الزقازيق، بالاعتداء عليها وأبنائها "محمد. خ. م. م. إ" 16 عامًا، و"منة" 14 عامًا، بالضرب وشق ثيابها أمام المارة بالطريق العام "أبو كبير – الزقازيق".

وأشار البلاغ إلى أن ربة المنزل، وأثناء ركوبها سيارة ميكروباص للذهاب إلى والدتها بأبو كبير، حدثت مشادة بينها وإحدى الراكبات، حيث استعانت الأخيرة بضابط الشرطة، الذي حضر بسيارة ملاكي وأطلق أعيرة نارية في الهواء، قبل أن يسب السيدة ويعتدي عليها ونجلها بالضرب، ويشق ثيابها ويتسبب في كشف عورتها أمام الناس.

وعرضت مباحث المركز على السيدة، الضابط المشكو في حقه، إلا أنها أكدت أنه ليس هو المتهم، رغم أن الاسم مطابق، وطالبت بالرجوع لإدارة المرور للتأكد من رقم السيارة الملاكي التي حضر بها، والتأكد من شخصيته الحقيقية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38161 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017.