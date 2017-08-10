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المركزي للإحصاء: معدل التضخم يسجل 34.2% في يوليو 2017

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المركزي للإحصاء: معدل التضخم يسجل 34.2% في يوليو 2017 المركزي للإحصاء: معدل التضخم يسجل 34.2% في يوليو 2017

التحرير

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 34.2% لشهر يوليو 2017.

أضاف الجهاز، في بيان له، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 256.6 لشهر يوليو 2017 مسجلا ارتفاعا قدره 3.3% عن شهر يونيو 2017.

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ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في أعقاب قرارات 29 يونيو 2017، بزيادة المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من الأقسام والمجموعات، إذ ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%، مجموعة الدخان بنسبة 8.6%، أسطوانة البوتاجاز بنسبة 24.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 4.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 9.2%.

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التحرير

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