المركزي للإحصاء: معدل التضخم يسجل 34.2% في يوليو 2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي سجل 34.2% لشهر يوليو 2017.

أضاف الجهاز، في بيان له، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 256.6 لشهر يوليو 2017 مسجلا ارتفاعا قدره 3.3% عن شهر يونيو 2017.

شاهد أيضا

ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في أعقاب قرارات 29 يونيو 2017، بزيادة أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من الأقسام والمجموعات، إذ ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%، مجموعة الدخان بنسبة 8.6%، أسطوانة البوتاجاز بنسبة 24.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 4.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 9.2%.