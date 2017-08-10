الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الخميس، طقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

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القاهرة 27 37



الإسكندرية 24 32



مطروح 25 31



بورسعيد 26 32



دمياط 26 32



بلطيم 26 32



الإسماعيلية 25 36



السويس 26 37



العريش 22 34



نخل 20 37



طابا 22 35



الطور 27 37



مرسى علم 29 39



الغردقة 30 40



شرم الشيخ 31 40



رفح 22 33



كاترين 17 35



سيوة 28 40



المنيا 26 39



الفيوم 26 38



رأس سدر 26 37



أبوسمبل 28 44



وسط الدلتا 27 37



أسيوط 26 40



سوهاج 28 41



الأقصر 28 44



أسوان 29 44



شلاتين 30 38



حلايب 28 36



الوادي الجديد 28 42



قنا 27 43



نويبع 28 40



السلوم 23 31

