بالفيديو.. بعد وصوله لـ 500 جنيه.. كيف تصنعين حذاء فرحك بالمنزل؟

كتبت- هاجر حاتم:

اذا كنتى تريدين الحصول على مظهر متميز يوم زفافك وبأقل التكاليف، نستعرض لك بهذا الفيديو طريقة تزيين حذاء الفرح في المنزل بدلا من شراءه بأسعار مرتفعه

-شتري حذاء بسيط دون وجود أي أشكال به، بالستايل الذي تحبينه.

- أحضري أقمشة "أقمشة" و "الاورجنزا" البيضاء من محلات "الخردوات".

- قومي بوضع بوضع لاصق بمسدس الشمع على حذائك.

- ضعي القماش بالتساوي على الحذاء.

- يمكنك استخدام الأحجار اللامعة واللؤلؤ، وتوزيعها على الحذاء ككل.

يذكر أنه رصد مصراوي من قبل أسعار أحذية الأفراح في بعض الأسواق المصرية، التي كانت أغلبها أحذية بسيطة تم تزيينها بشكل يدوي وبيعها بأسعار مرتفعة، تراوح بعضها ما بين 300 الى 500 جنيه

طريقة أخرى

- يتم شراء الورود بشكل متفرد من محلات الخردوات.

- يتم لصقها بمسدس الشمع بالواحدة، بشكل متناسق، على حذائك.

- ويتم لصق ورود صغيرة الحجم، في منطقة الكعب.