سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم وتغلق 4 منازل لفلسطينيين قرب رام الله

رام الله – (أ ش أ):

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 منازل لمنفذي عمليات في قريتي دير أبو مشعل وسلواد قضاء رام الله.

وقامت قوات الاحتلال بهدم منزلي الشهيدين أسامة أحمد عطا (19 عاماً) وبراء إبراهيم صالح عطا (18 عاما)، فيما أغلقت منزل عادل حسن أحمد عنكوش (18 عاما) في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وقد استشهد الشبان الثلاثة في عملية بالقدس أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية.

كما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل الأسير مالك حامد في سلواد والذي نفذ عملية دهس يوم 6 أبريل الماضي في مستوطنة عوفرا أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي، واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، ترافقها جرافات وشرعت بعملية الهدم.

وقالت مصادر فلسطينية محلية في قرية دير أبو مشعل إن قرابة 50 مركبة عسكرية اقتحمت القرية ترافقها جرافات عسكرية ضخمة، وفي ظل تحليق طائرة استطلاع في أجواء القرية.

وكانت محكمة إسرائيلية قد منحت عائلات الشهداء مدة أسبوع لإخلاء المنازل تمهيداً لهدمها، بعد أن قررت المحكمة تنفيذ عملية الهدم، بناء على قرار قوات الاحتلال، حيث كانت قوات الاحتلال اقتحمت المنازل الثلاثة وصورتها وأخذت قياساتها.

وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، عماد زهران، إن أهالي القرية تجمعوا في الشوارع الرئيسية وبالقرب من منازل الشهداء الثلاثة لحمايتها، ومنع قوات الاحتلال من هدمها ، واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص.