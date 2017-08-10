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طائرة استطلاع روسية تحلق فوق واشنطن وفرجينيا ونيوجيرسي

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مصراوي Masrawy

طائرة استطلاع روسية تحلق فوق واشنطن وفرجينيا ونيوجيرسي

09:26 ص الخميس 10 أغسطس 2017

طائرة استطلاع روسية تحلق فوق واشنطن وفرجينيا ونيوجيرسي

واشنطن – (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتحليق طائرة استطلاع روسية فوق العاصمة واشنطن وولايتي فرجينيا ونيوجيرسي.

وقالت وسائل الإعلام - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس -"إن الطائرة حلقت بالقرب من مبنيي الكونجرس ووزارة الدفاع (البنتاجون) ومقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) في ولاية فرجينيا.

كما أشارت إلى أن الطائرة مرت بالقرب من قاعدة أندروز في ولاية ميريلاند حيث تتمركز طائرة الرئاسة.. كما حلقت فوق مدينة بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي حيث يقضي الرئيس دونالد عطلته.

وأوضحت أن الطائرة من طراز (تي يو - 154) التابعة للقوات الجوية الروسية نفذت هذه المهمة استنادا إلى معاهدة "السماوات المفتوحة" الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا و32 دولة أخرى.

يشار إلى أن المعاهدة تسمح للدول الموقعة عليها بالقيام بطلعات جوية في سماوات الدول الأخرى بهدف تعزيز التفاهم والثقة.. كما تتيح جمع معلومات متعلقة بالقوات العسكرية والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام.

وتأتي هذه المعاهدة في إطار جهود ضبط التسلح في العالم، و بهدف تعزيز الانفتاح والشفافية.

هذا المحتوى من

Asha

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