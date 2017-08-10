مصرع المتهمين بقتل أميني شرطة في قويسنا أثناء مطاردة أمنية بجمصة



الدقهلية- رامي القناوي:

لقي ثلاثة مسلحين مصرعهم بينهم اثنان من المتهمين بقتل أميني شرطة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة "إيزيس" بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وقال مصدر أمني رفيع بمديرية أمن الدقهلية، إن قوة من ضباط مباحث قسم جمصة بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قد حددت مكان اختباء العناصر الهاربة بمنطقة "إيزيس"، وعند مداهمة مكان اختبائهم أطلقت العناصر الإجرامية الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم إطلاق النار ما أدى إلى مقتلهم.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن العناصر الذي تم استهدافها هم كلا من (إسلام جودة محمد رجب - مسجل خطر)، و (أحمد رجب الإتش- مسجل خطر) وبصحبتهم شخص آخر جاري تحديد هويته.

وتابع المصدر أن الأفراد المذكورين تمكنوا من الهرب من قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية إثر قيامهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية أثناء ملاحقتهم مما أدى إلى استشهاد كلا من محمد غنيمي ،38 سنة، وفريد شوقي 30 سنة، أميني شرطة بمركز قويسنا، ومقيمين بمدينة بركة السبع، عقب إصابتهما بطلقات نارية.