الشحات: دعوة الإخوان إلى العنف «شيء صادم»

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قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن دعوة الإخوان للعنف «شيء صادم»، لافتًا إلى أن مخطط الإخوان هو تشويه صورة الإسلام، ولا يزال تغيير وتحريف ما جاء في القرآن أسلوبهم الذي يصرون عليه، بدليل زعم القيادي الإخواني مجدي شلش، أن السلمية ليست من ثوابت الإسلام، مناشدًا إياه بالعودة للقرآن الكريم وينظر كم مرة وردت كلمة الحرب، وكم مرة وردت كلمة السلم.

وأوضح الجندي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «انفراد» عبر فضائية «العاصمة»، أن القرآن الكريم مليء بالسلم والسلام، مستنكرًا الالتفاف على الأدلة الثابتة والقطعية بحجة أنه يُريد هزيمة الأوطان وعدم استقرار المجتمع المصري.

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وتابع أن ما نشهده من تمزيق على الساحة العربية سببه هذه الدعوات الكارثية والكاذبة، مشددًا على ضرورة توجية الرأى العام المصري والعربي والإسلامي لرفض هذه الدعوات الدموية التى تمزق الأوطان.

وكان شلش، قد عاد مرة أخرى بتحريضاته العلنية لشباب جماعة الإخوان، بمواصلة العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مداعيًا أن ذلك بزعم «الدفاع عن النفس».