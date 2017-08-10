برلماني: الأهالي غير مقتنعون بقانون توثيق زواج الفتيات دون 16 عاما (فيديو)

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قال النائب أحمد سميح، صاحب اقتراح بقانون تخفيض سن زواج الفتيات لـ16 عاما، بدلًا من 18 عاما، إن هناك مادة بقانون 12 لسنة 2008 الخاصة بالطفل، تنص على أنه لا يجوز توثيق عقود الزواج لمن هم دون الـ18 عامًا من الجنسين ولم يتعرض للزواج.

وأضاف سميح، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال في قناة «دي أم سي»، أن المادة نصت على كلمة «توثيق» وليس الزواج نفسه، الأمر الذي لم يقنع قطاعا من الأهالي في عدد من المناطق الشعبية والصعيد، مشيرا إلى أن عدم التوثيق أهدر حقوق الفتاة تماما.

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وأاشر النائب لبرلماني، إلى أنه قبل بدء فترة توثيق العقود في مصر في العشرينات القرن الماضي، كان سن الزواج للفتاة 16 عاما، وللذكر 18 عاما، موضحا: «الأغلبية تنتهك هذا القانون».