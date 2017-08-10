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«الصيادلة»: بيع الدواء بأكثر من سعر أحدث شرخا بيننا والمرضى

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«الصيادلة»: بيع الدواء بأكثر من سعر أحدث شرخا بيننا والمرضى «الصيادلة»: بيع الدواء بأكثر من سعر أحدث شرخا بيننا والمرضى

التحرير

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قال جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، مساء الأربعاء، إنهم يواصلون اعتصامهم لليوم السابع، دون النظر في المطالب، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الصيادلة تتمثل في البيع بأكثر من سعر.

وأضاف عطا الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه لأول مرة في التاريخ يُباع الدواء في مصر بأكثر من سعر، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتتابع مشاكل الصيادلة، وتقديمها كملف كامل للجهات المسئولة.

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وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن البيع بأكثر من سعر في الصيدليات أحدث شرخًا في جدار الثقة بين الصيدلي والمريض، متابعًا: «المريض لا يصدق الصيدلي، لأن ممكن يشتري دواء بسعر معين، ويروح صيدلية تانية يشتريه بسعر مختلف».

وواصل عطا الله: «نحاول توصيل رسالة للمسئولين من خلال الاعتصام، واقتصر الاعتصام على أعضاء مجلس النقابة، بحيث لا يتعطل العمل في الصيدليات ويضار المرضى».

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التحرير

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