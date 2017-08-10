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القرموطي لـ«نقيب الصحفيين»: كرامة الصحفي تهدر أمام أبواب نادي الزمالك (فيديو)

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القرموطي لـ«نقيب الصحفيين»: كرامة الصحفي تهدر أمام أبواب نادي الزمالك (فيديو) القرموطي لـ«نقيب الصحفيين»: كرامة الصحفي تهدر أمام أبواب نادي الزمالك (فيديو)

التحرير

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وجه الإعلامي جابر القرموطي، رسالة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بحل مشكلة الصحفيين، أعضاء نادي ، الذي تمنعهم إدارة النادي من الدخول عند كتابة أحدهم أي مقال ينتقد فيه البيت الأبيض أو رئيسه.

وعلق القرموطي، في برنامج «آخر النهار»، قائلًا: «إن كرامة الصحفيين تهدر، على أبواب نادي الزمالك.. ولازم تشوفولها حل»"، متسائلًا: «أي نادي يفعل ذلك وأي رئيس نادي يمنع أعضائه من الدخول وهم معهم كارنيهات عضوية سارية؟ وكيف يزور كرم جبر الزمالك لتهنئته؟»، متابعًا: «تهنئته على إيه؟ على التعامل غير السوي؟ وغير المحترم للصحفيين؟ أي نادي هذا؟ وأي رئيس نادي؟ وأي صحفيين يقبلوا على نفسهم ده؟!».

وأشار إلى أن رئيس النادي إذا كتب أحد من الصحفيين مقالًا يمتدحه يرحب بالصحفيين، وإذا انتقده يمنع دخولهم، بالإضافة إلى منع كاميرات بعض البرامج، متسائلًا: «فأي سلوك هذا؟».

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وقال القرموطي، إن النادي الأهلي استخرج كارنيهات عضوية للصحفيين بالتقسيط، ولم يحدث أن منع أيًا منهم من الدخول كما يحدث في الزمالك، مردفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الأعضاء من الصحفيين من الدخول للنادي بل سبق وتحدث النقيب السابق يحيى قلاش، عن نفس المشكلة ولم تحل، فهناك ترصدًا من رئيس الزمالك الذي يعاقب الصحفيين على ما ينشرونه من نقد عليه.

واستكمل القرموطي، أنه يجب أن يكون هناك حلًا، وأنه ليس من المنطقي أن يتوجه زميل وزوجته وأولاده للنادي فيمنعون من دخوله، ويتم وضع علامة على اسمه لا لشئ إلا لأنه صحفي، وإذا دخل يصبح ذلك إنجازًا، فهناك التزام واتفاق، مشددًا على على ضرورة حل هذه المشكلة تماما، إو أن يتم منع عضوية الصحفيين نهائيا، بهذه الطريقة، لأن الإهانة غير مقبولة، ومن يريد من الصحفيين عضوية النادي عليه الاشتراك بعيدا عن النقابة، وعندئذ يدفع ثمن العضوية بالكامل، دون تقسيطها، لكن غير ذلك فهو «تهريج واستهزاء» بكرامة الصحفيين.

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التحرير

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