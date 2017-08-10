أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمود متولي: الإسماعيلي لم يرفض عرض الأهلي رغمًا عني (فيديو)

Google+ Print
محمود متولي: الإسماعيلي لم يرفض عرض الأهلي رغمًا عني (فيديو) محمود متولي: الإسماعيلي لم يرفض عرض الأهلي رغمًا عني (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، رفض ناديه رحيله للأهلي رغمًا عنه، مشددًا على أنه لن يوافق على انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأكد متولي، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة « sports»، أنه يفضل البقاء في الإسماعيلي، عن اللعب لأحد أندية القمة، متمنيًا خوضه تجربة الاحتراف الخارجي.

شاهد أيضا

وعن أفضل المدافعين في الدوري المصري، أشار مدافع الدراويش، إلى الثلاثي الدولي، أحمد حجازي، وعلي جبر، وسعد سمير، مؤكدًا أن أكثر مدافع ينال إعجابه هو أحمد سامي لاعب للمقاصة، خاصة أنه يشبه طريقة لعبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك