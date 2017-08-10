محمود متولي: الإسماعيلي لم يرفض عرض الأهلي رغمًا عني (فيديو)

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نفى محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، رفض ناديه رحيله للأهلي رغمًا عنه، مشددًا على أنه لن يوافق على انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأكد متولي، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أنه يفضل البقاء في الإسماعيلي، عن اللعب لأحد أندية القمة، متمنيًا خوضه تجربة الاحتراف الخارجي.

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وعن أفضل المدافعين في الدوري المصري، أشار مدافع الدراويش، إلى الثلاثي الدولي، أحمد حجازي، وعلي جبر، وسعد سمير، مؤكدًا أن أكثر مدافع ينال إعجابه هو أحمد سامي لاعب مصر للمقاصة، خاصة أنه يشبه طريقة لعبه.