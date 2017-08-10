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"تعليم كفر الشيخ": إقبال كبير على التقديم في المدارس التجريبية

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مصراوي Masrawy

"تعليم كفر الشيخ": إقبال كبير على التقديم في المدارس التجريبية

10:05 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

المدارس التجريبية - أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قالت هناء شهاب، وكيلة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن هناك إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور، على التقديم لأبنائهم في المدارس التجريبية، بنطاق المحافظة، كما أن مديرية التربية والتعليم، تتلقى هذه الطلبات بصفة مستمرة كل عام، بشأن تقديم أولياء الأمور لأبنائهم بتلك المدارس، مضيفة أنه جار حصر أعداد الطلبات الخاصة بهذا الأمر.

وكشفت شهاب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، عن تلقي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، طلبات كثيرة من أولياء أمور من خارج المحافظة، تتضمن رغبتهم التقديم، أو التحويل لأبنائهم بالمدارس الخاصة الموجودة على مستوى محافظة كفر الشيخ، فيما قوبل طلبهم بالرفض، نظرًا لتلقى المديرية طلبات مماثلة من أولياء أمور من أبناء المحافظة.

وأشارت إلى أن المديرية تضم 9 مدارس خاصة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وهناك مدرستان أخريان لنفس هذا التخصص، صدر لهما ترخيص بذلك، وسوف يجري دخولهما الخدمة عقب الانتهاء من تجهيزاتهما، من هيئة الأبنية التعليمية، ليصبح عدد المدارس الخاصة على مستوى المحافظة 11 مدرسة.

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مصراوي Masrawy

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