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واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين اثر إصابة أمريكيين في هافانا بأعراض مرضية

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مصراوي Masrawy

واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين اثر إصابة أمريكيين في هافانا بأعراض مرضية

07:05 ص الخميس 10 أغسطس 2017

واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين اثر إصابة أمريكيين في هافانا بأعراض مرضية

رجل يحمل لافتة مؤيدة لسياسة الرئيس الأميركي دونالد

واشنطن - (أ ف ب):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها طردت في مايو دبلوماسيين كوبيين اثنين بعدما اضطر موظفون في السفارة الأمريكية في هافانا إلى مغادرة العاصمة الكوبية إثر "أحداث" تسببت بإصابتهم بأعراض طبية غير محددة تم الإبلاغ عنها العام الماضي.

وطُلب من الدبلوماسيين الكوبيين مغادرة سفارة بلادهم في واشنطن في 23 مايو، كما ذكرت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت خلال مؤتمر صحفي، بدون أن تحدد عدد الأمريكيين الذين أصيبوا بهذه الأعراض أو توضح طبيعتها.

وقالت نويرت "أول مرة سمعنا عن هذه الأحداث كان في أواخر عام 2016".

وأضافت "بعض موظفي الأميركية العاملين في سفارتنا في هافانا بكوبا (...) أبلغوا عن أحداث تسببت بمجموعة من الأعراض الجسدية. لا يوجد لدينا أي أجوبة محددة حول مصدر أو سبب ما نعتبره أحداثا".

وتابعت "كان علينا أن نحضر بعض الأمريكيين إلى الوطن، أو بعضهم اختار العودة نتيجة لذلك. وأيضا نتيجة لذلك، طلبنا من كوبيين اثنين مغادرة الولايات المتحدة ونفذوا ذلك".

وفي وقت لاحق الأربعاء أكدت الحكومة الكوبية ما حدث.

وقالت إنها اعترضت على طرد مسؤوليها، كما أنها حضت الولايات المتحدة على العمل معا من أجل إلقاء الضوء على الأحداث التي جرت بداية العام في هافانا.

وعاودت الولايات المتحدة علاقاتها مع كوبا عام 2015 بعد نصف قرن من القطيعة. غير أنها عادت وتدهورت مع وصول الرئيس دونالد الى البيت الأبيض، وقد شدد اللهجة حيال هافانا في يونيو، ما سدد ضربة إلى عملية التقارب التي باشرها سلفه باراك أوباما.

هذا المحتوى من

AFP

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