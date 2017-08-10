تعرف على السبب وراء هوس المراهقين بالفرق الكورية

كتب- مصراوي

في الوقت الذي انشغلت شريحة كبيرة من الشباب بترديد اغنية "ديسباسيدو"، وجد الأصغر سناً ملاذهم في الأغاني الكورية، التي بالرغم من صعوبة لغتها الا انهم حفظوها عن ظهر قلب مثلما حفظوا قبلها بعض الأغاني الهندية، وبدا ذلك بوضوح في عدد المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً المشتركين في الصفحات الخاصة بالفرق الكورية.

قالت نورهان أحمد خشبة -طالبة-احدى مشجعات الفرق الكورية ومشتركة في أكثر من صفحة لمعجبيهم " ان اللغة لم تكن بالعائق الكبير لأغلبنا، لأنه ومع تطور العالم أصبح من السهل أن تستمع للأغنية مصحوبة بالترجمة. ومع الوقت وكثرة الإستماع، ستجد نفسك تفهم اللغة و الأغاني دون الحاجة لترجمة،كما أن العديد تعلموا اللغة الكورية كي يمكنهم التواصل بشكل أفضل

ولعل أكثر ما جذبنا لهذا النوع من الأغاني الموسيقى و الأصوات الرائعة، المواكبة للعصر ولكل جديد . فنجد ان الاغاني تناقش قضايا شبابية و مجمتعية مثل (الأحلام، الشباب، الحب، العنصرية،الصداقة، التنمر ..إلخ) مما يجذب فئة الشباب، ونشعر أن تلك الأغاني تصف ما بداخلنا، تصفنا نحن وما نشعر به. وما يميز الأغاني الكورية "K-pop" أن ليس لها طابع معين ، بل أنها تراعي أختلاف الأذواق فيمكن أن تجد أغاني ال"pop, rap,balladوغيرهم"

وأضافت "نورهان " يقيم المركز الثقافي الكوري سنويًا أكاديمية مجانية لتعليم الرقص الكوري علي أيدي مدربين كوريين متخصصين، كما أن هناك العديد من المسابقات التي يقيمها المركز الثقافي الكوري مثل ال kpop world festival و kpop fans got talent ، والكثير من الحفلات التي يقوم بها المعجبون".

اما راندا أحمد - طالبة-احدى المشاركات على الصحفات الكورية عددت الأغاني الأكثر شهرة بالنسبة لهم، علي رأسهم gangam style للمغني الشهير PSY والتي حصدت أكثر من 2 مليار مشاهدة

وأغنية SORRY SORRY للفرقة الشهيرة و قادة موجة الهاليو SUPER JUNIOR التي انتشرت بشكل كبير بجميع أنحاء العالم -على حد قولها- و أغنية Bang Bang لفرقة BigBang التي لاقت إعجاباً

وأكثر الفرق شعبية بين المعجبين المصريين هم سوبر جونيور، اكسو، بي تي اس، شايني،بيج بانج وغيرهم.

كذلك عبر مهند سميرعن عشقه للفرق الكورية وقال " حبنا للكيبوب جعلنا نشارك بأعمال خيرية تحت إسم الفرقة ..فمثلا معجبون الفرقة الكورية سوبر جونيور (E.LF)

يذكر أن انتشار الثقافة الكورية منذ سنوات عبر قناة "korea Tv" والتي كانت تبث المسلسلات و الأفلام الكورية ، وقد عرفهم البعض عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي و القنوات التي تعرض المسلسلات الكورية المدبلجة، كما ان المركز الثقافي الكوري يقيم عدة فاعليات مجانية لسماع الأغاني الكوريةآخرهم كان في مكتبة الاسكندرية وذلك وفقا لصفحتهم على فيسبوك