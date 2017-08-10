أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المسماري: أمن ليبيا ومصر واحد.. والقاهرة تدعمنا لمكافحة الإرهاب

Google+ Print
المسماري: أمن ليبيا ومصر واحد.. والقاهرة تدعمنا لمكافحة الإرهاب المسماري: أمن ليبيا ومصر واحد.. والقاهرة تدعمنا لمكافحة الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إن أمن ليبيا ومصر واحد، وقادة الجيش المصري يدركون ذلك، والجيش المصري قدم كل سبل الدعم لمكافحة الإرهاب في ليبيا. 

وأضاف المسماري، في لقائه مع فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لا يوجد أي عصابات أو ميليشيات مسلحة في طبرق، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي تمكن من إحباط  تهريب شحنات من البترول تقدر بـ18 مليون دينار ليبيي، حاولت الميليشيات الإرهابية تهريبها لعدد من الدول.

شاهد أيضا

وأوضح أن المتهمين سوادنين الجنسية وأنهم زوروا جوازات سفر ليبيا لتهريب الشحنات البترولية، وتم مواجهتهم بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى