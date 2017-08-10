المسماري: أمن ليبيا ومصر واحد.. والقاهرة تدعمنا لمكافحة الإرهاب

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قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إن أمن ليبيا ومصر واحد، وقادة الجيش المصري يدركون ذلك، والجيش المصري قدم كل سبل الدعم لمكافحة الإرهاب في ليبيا.

وأضاف المسماري، في لقائه مع فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لا يوجد أي عصابات أو ميليشيات مسلحة في طبرق، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي تمكن من إحباط تهريب شحنات من البترول تقدر بـ18 مليون دينار ليبيي، حاولت الميليشيات الإرهابية تهريبها لعدد من الدول.

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وأوضح أن المتهمين سوادنين الجنسية وأنهم زوروا جوازات سفر ليبيا لتهريب الشحنات البترولية، وتم مواجهتهم بذلك.