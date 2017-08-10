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ترامب في مقابلة عام 1999 يدافع عن "عمل وقائي" ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

في مقابلة عام 1999 يدافع عن "عمل وقائي" ضد

06:45 ص الخميس 10 أغسطس 2017

واشنطن - (د ب أ):

أظهر مقطع أرشيفي لشبكة (سي إن إن) يعود لعام 1999 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معه الشبكة وهو يدافع عن فكرة تنفيذ عمل عسكري وقائي ضد كوريا الشمالية.

وبسؤاله عما إذا كان سينفذ ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية إذا أصبح رئيسا للبلاد، رد ترامب الذي كان رجل أعمال آنذاك: "سأتفاوض أولا".

وأضاف ترامب خلال لقائه مع برنامج "ميت ذا برس": "سأتفاوض.. وسأتأكد من أننا سنحاول الوصول إلى أفضل اتفاق ممكن".

وقال إنه إذا فشلت المفاوضات "فمن الأفضل أن يتم حل المشكلة عاجلا وليس آجلا".

وتابع :"أقول إن علينا أن نفعل شيئا ما لوقفها (كوريا الشمالية)".

واستطرد قائلا: "هل تريد أن تفعل ذلك في خمس سنوات، عندما يكون لديهم رؤوس حربية في كل مكان، كل واحد منهم يشير إلى مدينة نيويورك ولواشنطن ولكل واحد منا ... أم تريد أن تفعل شيئا الآن؟ "

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