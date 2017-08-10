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البدري: رفضت رحيل حسام غالي.. لكنه يرغب في تأمين مستقبله (فيديو)

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البدري: رفضت رحيل حسام غالي.. لكنه يرغب في تأمين مستقبله (فيديو) البدري: رفضت رحيل حسام غالي.. لكنه يرغب في تأمين مستقبله (فيديو)

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، طلب السماح له بالانتقال إلى النصر السعودي، مؤكدًا أن رحيله سيمثل خسارة كبيرة للفريق.

وأوضح «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه رفض رحيل «غالي» عن الفريق، لكن اللاعب يرغب في تأمين مستقبله، بالاحتراف في الدوري السعودي.

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وأضاف مدرب اللقعة الحمراء، أنه فضل تأجيل حسم احتراف «الكابيتانو» لما بعد مواجهة سموحة، في نصف نهائي كأس ، والتي حسمها الأهلي لصالحه برباعية نظيفة، وتأهل لمواجهة المصري في النهائي.

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التحرير

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