وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة بعد المصيف

كتبت-نرمين الجلاد:

في نهاية فترة المصيف ترغب بعض النساء في التخلص من تأثير الشمس على بشرتها، وإعاده لونها الطبيعي.

لذلك تقدم لكي خبيرة التجميل "نانيس سليم " خلطتين للعناية بالبشرة بعد المصيف واعطاها النعومة والجمال بأرخص الأسعار:

1- ماسك الترمس

المكونات:

– ملعقة ترمس مطحون

– ملعقة لبن زبادى

– ملعقة عسل

– ملعقة صغيرة ماء ورد

الطريقة:

اخلطيهم جيداً ثم ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة وإغسليه بالماء البارد.

2- ماسك الدقيق

المكونات:

-ملعقتين من الدقيق

-ليمونه واحدة

-3 ملاعق من اللبن

أمزجي المكونات حتي يصبح العجين متجانس، ضعي الماسك علي البشرة لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الوجه بماء دافئ.