وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة بعد المصيف
وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة بعد المصيف
01:24 ص الخميس 10 أغسطس 2017
ماسكات لتفتيح لون البشرة
كتبت-نرمين الجلاد:
في نهاية فترة المصيف ترغب بعض النساء في التخلص من تأثير الشمس على بشرتها، وإعاده لونها الطبيعي.
لذلك تقدم لكي خبيرة التجميل "نانيس سليم " خلطتين للعناية بالبشرة بعد المصيف واعطاها النعومة والجمال بأرخص الأسعار:
1- ماسك الترمس
المكونات:
– ملعقة ترمس مطحون
– ملعقة لبن زبادى
– ملعقة عسل
– ملعقة صغيرة ماء ورد
الطريقة:
اخلطيهم جيداً ثم ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة وإغسليه بالماء البارد.
2- ماسك الدقيق
المكونات:
-ملعقتين من الدقيق
-ليمونه واحدة
-3 ملاعق من اللبن
أمزجي المكونات حتي يصبح العجين متجانس، ضعي الماسك علي البشرة لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الوجه بماء دافئ.
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