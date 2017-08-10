10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كوريا الشمالية إلى التوقف عن الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية نظامها والقضاء على شعبها، وانتقد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، التهديدات شديدة اللهجة، التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية، واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، حدوث تهديد وشيك بنشوب حرب مع كوريا الشمالية، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الترسانة النووية الأمريكية "أقوى بكثير وأشد من أي وقت مضى".

1- ماتيس: أعمال كوريا الشمالية يمكن أن تنهي نظامها وتقضي على شعبها

وزير الدفاع الأمريكي في تل أبيب في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كوريا الشمالية إلى التوقف عن الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية نظامها والقضاء على شعبها وسط تصعيد التصريحات حول برنامج بيونجيانج النووي.

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2- وزير خارجية ألمانيا: خطاب ترامب يمكن أن يقود لحرب نووية مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في إربيل بالعراق في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

انتقد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، التهديدات شديدة اللهجة، التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية، محذرًا في الوقت ذاته من اندلاع حرب نووية.

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3-تيلرسون: التهديد بـ"حرب وشيكة" مع كوريا الشمالية "مستبعد"

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

استبعد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، حدوث تهديد وشيك بنشوب حرب مع كوريا الشمالية، على الرغم من التصريحات الكورية الشمالية الأخيرة حول ضربة وقائية ضد الأراضي الأمريكية في جوام، والخطاب القوي من البيت الأبيض.

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4-وزير الزراعة البلجيكي: هولندا كانت تعلم بتلوث البيض منذ نوفمبر الماضي

وزير الزراعة البلجيكي دنيس دوكارم في بروكسل الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير الزراعة البلجيكي دنيس دوكارم، إن هولندا كانت على علم بتلوث البيض بمبيد "فبرونيل" على الأقل منذ نوفمبر الماضي، عندما عرضت السلطات الهولندية تقريرا داخليا حول القضية.

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5- المبعوث الأممي إلى ليبيا: يجب الاستفادة من أي فرصة لإرساء مؤسسات الدولة

المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة - أرشيفية

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في تونس إلى تسريع العملية السياسية في ليبيا، مضيفًا: "يجب الاستفادة من أي فرصة لإرساء مؤسسات الدولة"، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

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6-نتنياهو: اليسار والصحافة تقودان محاولة انقلاب للإطاحة بي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء، في تل أبيب أن هناك حملة من اليسار والصحافة تهدف الى الاطاحة به عبر انقلاب، وذلك خلال تجمع داعم له نظمه حزبه الليكود على خلفية تحقيقات قضائية تطاوله.

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7- أمين عام الأمم المتحدة: يجب حل أزمة كوريا الشمالية وأمريكا دبلوماسيًا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - أرشيفية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء تزايد التراشق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ودعا إلى البحث عن حل دبلوماسي.

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8- وزيرة الدفاع الألمانية: على تركيا أيضا إبداء الاحترام لنا

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين - أرشيفية

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تركيا على عدولها التدريجي عن الديمقراطية وسيادة القانون، مضيفة: " تركيا متضررة بالطبع من الحرب السورية على حدودها ومهددة بالإرهاب، "لكن هذا ليس سببا للضرب بمبادئ دولة القانون عرض الحائط وتقويض حرية الرأي وإيداع مواطنين ألمان السجون دون أساس قانوني".

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9-ترامب: الترسانة النووية الأمريكية "أقوى من أي وقت مضى"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الترسانة النووية الأمريكية "أقوى بكثير وأشد من أي وقت مضى".

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10-رئيس اقليم كردستان العراق : البلاد مقسمة

الأمين العام للأمم المتحدة (يسارًا) ورئيس إقليم كردستان (يمينًا) في مطار أربيل في 30 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازني، إنه لا يمكن التراجع عن الاستفتاء الذي قررت القيادة السياسية الكردستانية عقد في 25 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة الحرة والاختيارية مع العراق لم تنجح بسبب انتهاك الشراكة والدستور، ولأن الدولة العراقية مقسّمة عملياً، وانتهكَت أُسس الشراكة والدستور.

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