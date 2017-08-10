العرب اليوم: خسائر إيرانية في سوريا ومبعوث أمير الكويت يصل الدوحة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرز مقتل مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني بسوريا ووصول مبعوث أمير الكويت إلى قطر، علاوة على امداد واشنطن للقوات الكردية السودية بالسلاح.

1- قتلى وجرحى من الحرس الثوري الإيراني شرقي حمص

عناصر من الحرس الثوري الإيراني في طهران (أ ف ب)

قتل 4 من المسلحين الموالين للقوات الحكومية السورية في ريف حمص الشرقي، كما استهدف تنظيم "داعش" تجمعًا لمقاتلي الحرس الثوري الإيراني في ريف حمص الشرقي.

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2- مبعوث أمير الكويت يتوجه إلى قطر

أمير الكويت بجانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أرشيفية (أ ف ب)

غادر مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح الكويت متوجهين إلى قطر.

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3- واشنطن ترسل معدات عسكرية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية

عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية على حدود الرقة (أ ف ب)

أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت 112 شاحنة محملة بمعدات عسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، في إطار التعاون في عملية طرد تنظيم "داعش" من الرقة.

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4-إصابة فلسطينيين اثنين وجندي إسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية

مواجهات بين الفاسطنيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أ ف ب)

قالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين اثنين وجنديا إسرائيليا أصيبوا في مواجهات بالضفة الغربية.

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5-قطر تعفي 80 جنسية من تأشيرة الدخول الى أراضيها

العلم القطري في الدوحة - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت قطر إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول الى البلاد بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي، في وقت تواجه الدوحة أزمة مع جيرانها الخليجيين الذين يشتبهون بدعمها "للإرهاب".

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