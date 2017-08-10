حول العالم في 24 ساعة
حول العالم في 24 ساعة
12:24 ص الخميس 10 أغسطس 2017
العلم الكوبي في سفارة كوبا بواشنطن - أرشيفية (أ ف
اعداد - عبدالعظيم قنديل:شهدت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تهديد كوريا الشمالية باستهداف جزر أمريكية وطرد دبلوماسيين كوبيين من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى زلزال قوي يضرب غرب الصين.1- كوريا الشمالية تدرس توجيه "ضربة وقائية" زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون في بيونج يانج (أ ف ب)ذكر بيان للجيش الكوري الشمالي نقلته وسائل إعلام رسمية أن بيونجيانج "تدرس بعناية" توجيه ضربة وقائية إلى جزيرة "جوام" الأمريكية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- مقتل أربعة من الجيش الباكستاني تشييع جثامين الجنود الباكستانيين اليوم (أ ف ب)ذكرت الادارة المشتركة للعلاقات العامة للجيش لمسلحة الباكستاني أن ضابطا برتبة ميجور وثلاثة من الجنود بالجيش الباكستاني قتلوا، خلال عملية عسكرية بإقليم خيبر-بختونخوا شمال غرب البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- أمريكا تطرد دبلوماسيين كوبيين بعد حادث في هافانا العلم الكوبي في سفارة كوبا بواشنطن - أرشيفية (أ ف ب)قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة طلبت من دبلوماسيين كوبيين في واشنطن العودة إلى بلادهم بعد حادث في هافانا أدى إلى ظهور أعراض بدنية على شخصيات أمريكية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4-مقتل مسلحين اثنين من داعش في انفجار شرق أفغانستان وقوع انفجار بإقليم كونار شرق أفغانستان (أ ف ب)قتل مسلحان اثنان على الاقل، ينتميان إلى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في انفجار بإقليم كونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- ارتفاع حصيلة قتلى زلزال سيتشوان بالصين آثار الدمار في أعقاب الزلزال بغرب الصين (أ ف ب)ذكرت السلطات المحلية أن حصيلة قتلى زلزال قوي ضرب إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين ارتفعت إلى 19 شخصا، والمصابين إلى 247 شخصا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
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