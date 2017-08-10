البدري: انتقال «غالي» للنصر خسارة كبيرة للأهلي

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أكد حسام البدري المدير الفنى للنادى الأهلى، أن حسام غالي كابتن النادي الأهلي قيمة كبيرة وأكن له قدر كبير من الحب والاحترام، مشيرًا إلى أن غالي طلب السماح له بخوض تجربة مع النصر السعودي، وأنه طالبه بتأجيل الحديث عن عرض النصر لما بعد مباراة سموحة.

وأوضح البدري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مع شوبير " والذى يذاع على فضائية " صدى البلد " أن الإدارة والجهاز الفني متمسكان ببقاء غالي، مؤكدًا أن رحيل غالي للنصر السعودى خسارة كبيرة للنادى الأهلى.

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جدير بالذكر أن الأهلي تأهَّل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد في نصف النهائي.