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حسن شحاتة: رباعية سموحة تُحسب لحسام البدري (فيديو)

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حسن شحاتة: رباعية سموحة تُحسب لحسام البدري (فيديو) حسن شحاتة: رباعية سموحة تُحسب لحسام البدري (فيديو)

التحرير

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قال حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إن فوز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، يحسب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر.

واضاف «المعلم»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة sports، أن «البدري» استفاد جيدًا من الرباعي الهجومي، وليد سليمان، وجونيور أجاي، وأحمد حمودي، وعبد الله السعيد، مشيرًا إلى أنهما صنعوا فرص تهديفية عديدة، ومنحوا الفريق أفضلية طوال اللقاء.

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وتأهل الأهلي لنهائى بطولة كأس ، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على سموحة برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «برج العرب فى نصف نهائى الكأس. 

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التحرير

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