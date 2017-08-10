حسن شحاتة: رباعية سموحة تُحسب لحسام البدري (فيديو)

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قال حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إن فوز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، يحسب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر.

واضاف «المعلم»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة dmc sports، أن «البدري» استفاد جيدًا من الرباعي الهجومي، وليد سليمان، وجونيور أجاي، وأحمد حمودي، وعبد الله السعيد، مشيرًا إلى أنهما صنعوا فرص تهديفية عديدة، ومنحوا الفريق أفضلية طوال اللقاء.

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وتأهل الأهلي لنهائى بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على سموحة برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «برج العرب فى نصف نهائى الكأس.