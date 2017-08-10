زكريا ناصف: فوز الأهلي على سموحة برباعية رسالة للمصري (فيديو)

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أكد زكريا ناصف، لاعب النادي الأهلي السابق، ان فوز الفريق الأحمر، على سموحة برباعية نظيفة، رسالة للنادي المصري، قبل مواجهته في نهائي بطولة كأس مصر.

وأضاف «ناصف»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة dmc sports، أن تحركات لاعبي الأهلي منحت الفريق أفضلية كبيرة في مواجهة الفريق السكندري، بالإضافة للأخطاء التي وقع فيها لاعبي سموحة.

صعد فريق الأهلي لنهائى كأس مصر، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على سموحة برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب فى نصف نهائى الكأس.