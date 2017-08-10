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صالح جمعة يكشف سر الاحتفال مع متعب بعد هدفه في سموحة

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صالح جمعة يكشف سر الاحتفال مع متعب بعد هدفه في سموحة صالح جمعة يكشف سر الاحتفال مع متعب بعد هدفه في سموحة

التحرير

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أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بصعود فريقه اليوم إلى نهائي كأس بعد الفوز على سموحة برباعية نظيفة.

وقال جمعة في تصريحات عقب نهاية المباراة: "سعيد بالروح الموجودة في الفريق والجهاز الفني والإدارة والجماهير، وإحنا هدفنا الفوز بالكأس وسوف نبدأ غدًا الاستعداد لنهائي كأس مصر". 

وتابع: "توجهت إلى متعب بعد الهدف الرابع لتوجيه الشكر له على دعمه الفترة الماضية خاصة أننا نتواجد سويًا داخل غرفة واحدة في المعسكرات".

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وعن الخروج من البطولة العربية قال جمعة: "البطولة العربية كانت سهلة جدًا ولم يكن هناك فريق أقوى من الأهلي، لكن ما وصل إلينا أنها بطولة غير مهمة، حيث خرجنا بعيدًا عن الأجواء قبل الفوز في مباراة نصر حسين داي التي حولت تركيزنا إلى البطولة".

وأضاف لاعب الأهلي: "مفيش فريق يدخل بطولة من نصها ويكسبها وهذا ما حدث لنا".

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التحرير

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