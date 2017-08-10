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أرقام «مهمة» في موقعة تأهل الأهلي لـ«النهائي 51»

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أرقام «مهمة» في موقعة تأهل الأهلي لـ«النهائي 51» أرقام «مهمة» في موقعة تأهل الأهلي لـ«النهائي 51»

التحرير

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تأهل فريق الأهلي، إلى نصف نهائي كأس ، على حساب سموحة، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

وتستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي، أبرز أرقام المباراة.

- الصعود الـ 51 

الأهلي

تعد هذه المرة هي الـ51 للمارد الأحمر الذي يتمكن فيها من الوصول إلى المباراة النهائية ببطولة الكأس، حيث إنه نجح في التتويج بالبطولة 35 مرة من قبل، وكوصيف للمسابقة بـ15 مرة.

- الفوز الثاني

مباراة الأهلي وسموحة بكأس مصر

يعتبر فوز الأهلي اليوم على الفريق السكندري هو الثاني بمسابقة الكأس، حيث التقى الفريقان من قبل مرتين في نفس البطولة، فاز الأهلي في مباراة، وتلقى الهزيمة في واحدة. 

- الرقم 11 

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وليد سليمان واجايي

نجح كل من وليد سليمان والنيجيري جونيور أجايي في المشاركة بأهداف الأهلي في مرمى الفريق السكندري، حيث سجل سليمان هدفين، وأجايي هدف، ليصل رصيد كليهما إلى 11 هدفًا مع الفريق الأحمر بجميع المنافسات هذا الموسم.

- صالح يواصل التألق 

تمكن صالح جمعة من المشاركة مباشرةً في 10 أهداف، في آخر 15 مباراة له بقميص المارد الأحمر. 

- الهدف السادس

وليد سليمان

بعد أن سجل الأهلي 4 أهدف في مرمى سموحة، رفع رصيده إلى 6 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصر، حيث التقى من قبل مرتين، فاز الفريق الأحمر في مباراة بهدفين دون رد، وتلقى هزيمة بنفس النتيجة في المباراة الأخرى. 

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التحرير

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