أحمد موسى: حديث السيسي لأهالي الوراق أخمد نار الفتنة (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، إن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التقى أهالي جزيرة الوراق، الثلاثاء، لبحث مطالبهم، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس هاتف «الوزير» خلال اللقاء، واستمع لشكاوى الأهالي وتخوفاتهم، ما تسبب في إخماد الفتن.

أضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «مكالمة السيسي طمأنت الجميع، وأكد للأهالي أنه محدش هياخد أراضيهم، وأن التطوير الذي ستقوم به الدولة لصالحهم، وأكد لهم أنه سيتم إنشاء عمارات وأبراج تليق بهم، وشدّد على أنه سيتم تسكينهم في الجزيرة».

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أشار موسى، إلى أن «الوزير» عرض على أهالي الجزيرة عددًا من الحلول والاقتراحات، بينها الحصول على مساحة معينة من الجزيرة لإنشاء محور روض الفرج الجديد، إضافة إلى الاتفاق على عدم إنشاء أي مبانٍ على مساحة الـ30 مترًا على شط النيل نهائيًا.