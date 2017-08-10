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«تموين الإسكندرية»: لم نخطر بقرار إصدار بطاقات تموينية جديدة

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«تموين الإسكندرية»: لم نخطر بقرار إصدار بطاقات تموينية جديدة «تموين الإسكندرية»: لم نخطر بقرار إصدار بطاقات تموينية جديدة

التحرير

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قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية لم تخطر حتى الآن بقرار الوزارة باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائى لفئات خاصة.

وأضاف عبدالرحمن، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيتم تطبيق القرار الجديد بمجرد إخطار الوزارة لهم من خلال فتح منافذ لراغبي التقديم والإعلان عن الأوراق المطلوبة.

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 وأصدر وزير التموين على المصيلحي أمس الثلاثاء قرارا بالسماح لاستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى عن 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 1200 جنيه.

وتضمن القرار أيضا استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والمعنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية دون عمل، وذلك بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل عن 800 جنيه والقصّر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

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التحرير

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