القرموطي: قطر «بعيدة» ونريد أن نقربها

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وقف الإعلامي جابر القرموطي، دقيقة احترامًا للإعلام التونسي والأردني والمصري، كتعقيب منه على الأحداث التي شهدتها مباراة الفيصلي والترجي، في نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز النادي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واعتداء جماهير الفريق الأردني بالضرب على الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

وأحضر القرموطي، خلال برنامجه «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أعلام الدول الثلاث؛ معلّقًا: «من خلال متابعتي للصحافة المصرية، والأردنية، والتونسية، وجدت أننا لم ننزلق إلى المستوى المتدني من الهجوم والهجوم المضاد، على اعتبار أننا ثلاث دول أشقاء، رغم ما حدث من انتهاك للأعراف بعد اللقاء، وما حدث من اعتداءات أو أي خطأ تحكيمي».

وأشاد بما كتبته الصحافة المصرية والأردنية، قائلًا: «لم تنساق وراء مهاترات، بالرغم من دخول أطراف في ذلك، وحدوث ما يشبه الضرب تحت الحزام، إلا أننا لم نجد لهذا الكلام أي أثر في ما تناولته الصحافة في هذه الدول، في الحقيقة كان هناك نضجًا في التغطية الإعلامية، وإيضاحًا للصورة وما حدث، والأمور عدت على خير».

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تابع القرموطي: «هنالك العلم القطري بعيدًا ويستمر في بعده، ولكننا نريد أن نقربه، وهنا أنا أتحدث في السياسة، فبُعد قطر هو في الأساس رغبة دولة، لماذا لا يتم ضمه لبقية الأعلام العربية سياسيًا ورياضيًا واقتصاديًا؟ لماذا لا يكون في المشهد بالرغم من وجوده في الكادر؟ لماذا لا ينضم إلى بقية الأعلام ويغيب عن المشهد؟».

أردف: «إحنا مش مبسوطين أن العلاقة كده بين الدول العربية، وإحنا اتربينا على عدم التدخل في شئون الدول كما قال الرئيس السيسي»، متمنيًا أن يعود العلم القطري لينضم إلى كل الأعلام العربية.