أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القرموطي: قطر «بعيدة» ونريد أن نقربها

Google+ Print
القرموطي: قطر «بعيدة» ونريد أن نقربها القرموطي: قطر «بعيدة» ونريد أن نقربها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقف الإعلامي جابر القرموطي، دقيقة احترامًا للإعلام التونسي والأردني والمصري، كتعقيب منه على الأحداث التي شهدتها مباراة الفيصلي والترجي، في نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز النادي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واعتداء جماهير الفريق الأردني بالضرب على الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

وأحضر القرموطي، خلال برنامجه «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أعلام الدول الثلاث؛ معلّقًا: «من خلال متابعتي للصحافة المصرية، والأردنية، والتونسية، وجدت أننا لم ننزلق إلى المستوى المتدني من الهجوم والهجوم المضاد، على اعتبار أننا ثلاث دول أشقاء، رغم ما حدث من انتهاك للأعراف بعد اللقاء، وما حدث من اعتداءات أو أي خطأ تحكيمي».

وأشاد بما كتبته الصحافة المصرية والأردنية، قائلًا: «لم تنساق وراء مهاترات، بالرغم من دخول أطراف في ذلك، وحدوث ما يشبه الضرب تحت الحزام، إلا أننا لم نجد لهذا الكلام أي أثر في ما تناولته الصحافة في هذه الدول، في الحقيقة كان هناك نضجًا في التغطية الإعلامية، وإيضاحًا للصورة وما حدث، والأمور عدت على خير».

شاهد أيضا

تابع القرموطي: «هنالك العلم القطري بعيدًا ويستمر في بعده، ولكننا نريد أن نقربه، وهنا أنا أتحدث في السياسة، فبُعد قطر هو في الأساس رغبة دولة، لماذا لا يتم ضمه لبقية الأعلام العربية سياسيًا ورياضيًا واقتصاديًا؟ لماذا لا يكون في المشهد بالرغم من وجوده في الكادر؟ لماذا لا ينضم إلى بقية الأعلام ويغيب عن المشهد؟».

أردف: «إحنا مش مبسوطين أن العلاقة كده بين الدول العربية، وإحنا اتربينا على عدم التدخل في شئون الدول كما قال الرئيس »، متمنيًا أن يعود العلم القطري لينضم إلى كل الأعلام العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد