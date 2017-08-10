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الصحة: زواج الفتيات تحت «18 عاما» ضد الأعراف الطبية (فيديو)

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الصحة: زواج الفتيات تحت «18 عاما» ضد الأعراف الطبية (فيديو) الصحة: زواج الفتيات تحت «18 عاما» ضد الأعراف الطبية (فيديو)

التحرير

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انتقدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، مقترح تقدم به  النائب أحمد سميح إلى البرلمان يهدف إلى خفض سن الزواج للفتاة إلى 16 عامًا بدلاً من 18 السن المعتمد حاليًا.

 وقالت شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «القانون الحالي يمنع التوثيق ولكنه لم يمنع الزواج لمن هم أصغر من 18 عام، ولذلك هو غير كافي.. الفترة العمرية للفتاة من سن 13 حتى 18 سنه هي فترة مراهقة وهي فترة نمو سريعة للفتيات، فالفتاة في مثل هذا العمر لا تتحمل أن تتزوج غير ناضجة نضجًا نفسيًا كافية لإقامة حياة أسرية وزوجية، ولا تتحمل أيضًا أعراض الحمل والولادة جسديًا». 

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وتابعت: «هذا المقترح ضد الأعراف الطبية، كما أن فرصة حمل الفتاة تحت سن الـ 18 عامًا أفضل من أن تكون أكبر في السن، ولهذا فهذا القانون يؤذي قضية السيطرة على الزيادة السكانية».

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التحرير

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