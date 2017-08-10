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جمال عبد الرحيم: أطالب البرلمان برعاية مصلحة الصحفيين والإعلاميين

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جمال عبد الرحيم: أطالب البرلمان برعاية مصلحة الصحفيين والإعلاميين جمال عبد الرحيم: أطالب البرلمان برعاية مصلحة الصحفيين والإعلاميين

التحرير

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قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي، جمال عبد الرحيم، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يُعد أول قانون مُوحد للصحافة والإعلام في ، مشيرًا إلى أنه تم في ديسمبر من العام الماضي تقسيم هذا القانون إلى 3 أقسام، وهم قانون الهيئات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر.

وأضاف عبد الرحيم، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، أن قانون الهيئات الثلاث أحد القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن أدخلت تغييرات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مطالبًا البرلمان برعاية مصلحة الصحفيين والإعلاميين، لاسيما بعدما تم بذل جهد كبير لإخراج مشاريع هذه القوانين للنور.

وأكد عبد الرحيم، أن هناك مخاوف من حدوث تعديلات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأنه هو الذي سينظم العمل الصحفي والإعلامي خلال السنوات المقبلة.

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التحرير

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