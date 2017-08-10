الفقي: السيسي غير طامع في الكرسي.. والشعب سيمنحه الثقة

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشعب سيمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته في انتخابات الرئاسة المقبلة، لافتًا إلى أنه يتمنى من الرئيس أن يُشكل ظهيرًا سياسيًا بولايته الثانية.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «السيسي غير طامع في المقعد ولن يستمر بعد انتهاء فترته الثانية».

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وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الحكومة الحالي، المهندس شريف إسماعيل، يتمتع بشخصية «مريحة»، موضحًا أنه لا يعتقد وجود تغيير وزاري قريبًا، مستكملًا: «السيسي يشعر بارتياح تجاه هذه الحكومة».