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الفقي: السيسي غير طامع في الكرسي.. والشعب سيمنحه الثقة

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الفقي: السيسي غير طامع في الكرسي.. والشعب سيمنحه الثقة الفقي: السيسي غير طامع في الكرسي.. والشعب سيمنحه الثقة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشعب سيمنح الرئيس عبد الفتاح ، ثقته في انتخابات الرئاسة المقبلة، لافتًا إلى أنه يتمنى من الرئيس أن يُشكل ظهيرًا سياسيًا بولايته الثانية.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في »، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «السيسي غير طامع في المقعد ولن يستمر بعد انتهاء فترته الثانية».

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وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الحالي، المهندس شريف إسماعيل، يتمتع بشخصية «مريحة»، موضحًا أنه لا يعتقد وجود تغيير وزاري قريبًا، مستكملًا: «السيسي يشعر بارتياح تجاه هذه الحكومة».

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التحرير

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